Торжественная церемония открытия Олимпийских игр-2022 / фото REUTERS
В Пекине прошла церемония открытия зимних Олимпийских игр. Старт Олимпиаде был официально дан 4 февраля.
На парад стран-участниц вышли 91 команда-участница, в том числе и украинская сборная.
Флаг Украины несли фристайлист Александр Абраменко и фигуристка Александра Назарова.
На церемонию вышли не все украинские атлеты - многие готовятся к соревнованиям, которые пройдут 5 февраля.
фото REUTERS
фото REUTERS
фото REUTERS
фото REUTERS
фото REUTERS
Напомним, Олимпиада будет проходить с 4 по 20 февраля.
Олимпиада-2022: что нужно знать
- Одну из стран МОК отстранил от соревнований.
- Будет разыграно 109 комплектов медалей в 15 видах спорта. На этих Играх впервые будут разыгрываться медали в женском слоуп-стайле (фристайл), мужском и женском биг-эйре (сноуборд), смешанной эстафете в шорт-треке и женских одиночных заездах в бобслее.
- Уже известный официальный девиз соревнований. А также был представлен дизайн медалей.
Украина на зимних Олимпийских играх: главное
- Всего за годы независимости Украина добыла на зимних Играх 8 медалей: 3 золотые, 1 серебряную и 4 бронзовые.
- В 2002 и 2010 годах сборная возвращалась с соревнований без наград.
- На прошлой Олимпиаде у нас была только одна награда - "золото" в лыжной акробатике от Александра Абраменко.