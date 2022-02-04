Александр Абраменко и Александра Назарова стали знаменосцами нашей команды.

В Пекине прошла церемония открытия зимних Олимпийских игр. Старт Олимпиаде был официально дан 4 февраля.

На парад стран-участниц вышли 91 команда-участница, в том числе и украинская сборная.

Флаг Украины несли фристайлист Александр Абраменко и фигуристка Александра Назарова.

На церемонию вышли не все украинские атлеты - многие готовятся к соревнованиям, которые пройдут 5 февраля.

Напомним, Олимпиада будет проходить с 4 по 20 февраля.

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Одну из стран МОК отстранил от соревнований.

Будет разыграно 109 комплектов медалей в 15 видах спорта. На этих Играх впервые будут разыгрываться медали в женском слоуп-стайле (фристайл), мужском и женском биг-эйре (сноуборд), смешанной эстафете в шорт-треке и женских одиночных заездах в бобслее.

Уже известный официальный девиз соревнований. А также был представлен дизайн медалей.

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