Торжественная церемония открытия Олимпийских игр-2022 / фото REUTERS

В Пекине прошла церемония открытия зимних Олимпийских игр. Старт Олимпиаде был официально дан 4 февраля.

На парад стран-участниц вышли 91 команда-участница, в том числе и украинская сборная.

Флаг Украины несли фристайлист Александр Абраменко и фигуристка Александра Назарова.

На церемонию вышли не все украинские атлеты - многие готовятся к соревнованиям, которые пройдут 5 февраля.

фото REUTERS
фото REUTERS
фото REUTERS
фото REUTERS
фото REUTERS

Напомним, Олимпиада будет проходить с 4 по 20 февраля.

Олимпиада-2022: что нужно знать

Украина на зимних Олимпийских играх: главное

  • Всего за годы независимости Украина добыла на зимних Играх 8 медалей: 3 золотые, 1 серебряную и 4 бронзовые.
  • В 2002 и 2010 годах сборная возвращалась с соревнований без наград.
  • На прошлой Олимпиаде у нас была только одна награда - "золото" в лыжной акробатике от Александра Абраменко. 