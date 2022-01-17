"Желто-синие" вылетели из турнира без единой победы.

В третьем туре группового этапа чемпионата Европы по гандболу среди мужчин сборная Украины уступила Хорватии.

"Желто-синие" проиграли со счетом 38:25. Матч состоялся в венгерском городе Сегед.

Украина - Хорватия - 25:38

Украина: Терехов, Комок, Касай, Артеменко, Ильченко, Бурзак, Тютюнник, Кравченко, Близнюк, Тильте, Миноцкий, Залевский, Горига, Турченко, Буйненко, Донцов

Хорватия: Пешич, Сунжич, Марич, Гадза, Годжун, Ивич, Купич, Циндрич, Граховац, Лучин, Равнич, Мартынович, Шипич, Главас, Йелинич, Срна

Напомним, что в первом туре наша команда проиграла сербам (31:23). А во втором поединке Украина не смогла остановить мощную Францию (36:23). Украинские гандболисты с нулем очков финишировали на последней четвертой позиции в группе С и покинули чемпионат Европы.

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