В третьем туре группового этапа чемпионата Европы по гандболу среди мужчин сборная Украины уступила Хорватии.
"Желто-синие" проиграли со счетом 38:25. Матч состоялся в венгерском городе Сегед.
Украина - Хорватия - 25:38
Украина: Терехов, Комок, Касай, Артеменко, Ильченко, Бурзак, Тютюнник, Кравченко, Близнюк, Тильте, Миноцкий, Залевский, Горига, Турченко, Буйненко, Донцов
Хорватия: Пешич, Сунжич, Марич, Гадза, Годжун, Ивич, Купич, Циндрич, Граховац, Лучин, Равнич, Мартынович, Шипич, Главас, Йелинич, Срна
Напомним, что в первом туре наша команда проиграла сербам (31:23). А во втором поединке Украина не смогла остановить мощную Францию (36:23). Украинские гандболисты с нулем очков финишировали на последней четвертой позиции в группе С и покинули чемпионат Европы.
Евро-2022 по гандболу: что надо знать
- 15-й чемпионат Европы по гандболу проходит с 13 по 30 января в Словакии и Венгрии.
- 24 сборные участвуют в соревнованиях. Они поделены на 6 квартетов. В следующий раунд выйдут по две лучшие команды из каждой группы.
- Украина попала в группу С, где кроме хорватов есть также французы и сербы.
- Титул чемпионов Европы защищает Испания.