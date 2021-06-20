"Желто-синие" не отдали сопернику ни одного сета.

В бельгийском городе Кортрейк сборные Украины и Бельгии спорили за право сыграть в финале "Золотой Евролиги".

С самого начала игры украинцы применили план блицкрига и полностью переигрывали соперника во всех аспектах. Капитан сборной Украины Олег Плотницкий повел коллектив за собой: он выполнил 9 эйсов (подач на вылет), а всего записал на свой счет 19 очков.

Лишь третья партия выдалась конкурентной. Украина уступала 18:21, но тренер "желто-синих" Угис Крастиньш взял тайм-аут и после этого ход игры полностью перешел под контроль украинских спортсменов. Они догнали соперников 22:22 и на кураже дожали бельгийцев - 25:22.

Сборная Украины выступала в следующем составе: Ян Ерещенко (набрал 6 очков), Юрий Семенюк (8), Владислав Диденко (4), Олег Плотницкий (19), Максим Дрозд (5), Дмитрий Виецкий (14), Денис Фомин (либеро). На замену выходили Илья Ковалев (1) и Алексей Головень (1).

"Золотая Евролига" по волейболу 2021 года

Мужчины. Второй полуфинал

Украина - Бельгия - 3:0 (25:15, 25:19, 25:22)

Стоит отметить, что в первом полуфинале команда Турции в пяти сетах одолела сборную Эстонии. В воскресенье, 20 июня, в финале "Золотой Евролиги" Украина и Турция решат кто сильнейший, а в матче за 3-е место Бельгия и Эстония поспорят за бронзовые награды.

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Автор: Артем Будрин