Заголовок заимствован у Дюма еще и потому, что местом действия десять лет назад тоже был Париж.

На самом деле даже одиннадцать лет назад: в ноябре 2012 года в Париже прошел 21-й чемпионат мира по каратэ – первый для Украинской Федерации Каратэ, созданной в 2009-м. Впервые Украина была представлена полноценной командой, где участники выступали во всех категориях.

Я был на том чемпионате как пресс-атташе сборной Украины, недавно приступивший к своим обязанностям. Мы ехали во Францию автобусом из Львова: федерация была небогатая, денег на авиарейсы не было. По причине экономии делегация проживала в окраинном районе Сен-Дени. Зато был очевидный плюс: когда я из центра Парижа возвращался на метро, можно было точно определить, что сел в правильный поезд – если все пассажиры были темнокожие.

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Помимо культурных и туристических впечатлений, в памяти отпечаталось то, что украинские спортсмены были, по сути, робкими дебютантами, не претендовавшими на высокие места. Мы были рады самому факту участия в таком турнире. Почти все наши спортсмены вылетели после первых боев, но главным был полученный опыт.

Десять лет работы федерации не прошли зря. 24 октября 2023 года в Будапеште стартует 26-й чемпионат мира по каратэ.

В составе сборной Украины, которая сегодня входит в топ-10 мирового рейтинга, будут выступать пять призеров чемпионатов мира: Станислав Горуна (2014, бронза), Анита Серегина (2016, бронза, 2021, серебро), Валерий Чеботарь (2018, серебро), Катерина Кривая (2021, бронза), Галина Мельник (2021, бронза). Кроме того, в команде есть действующие чемпионы Европы Анжелика Терлюга (первый номер мирового рейтинга в категории -55 кг) и Андрей Заплитный, а также призеры чемпионатов Европы и этапов Премьер-Лиги. Как говорится – почувствуйте разницу.

В последние годы украинцы считаются грозными соперниками на самых больших стартах. Если десять лет назад нас в упор не замечали, то сейчас, увидев перед началом соревнований в турнирной сетке соперников из Украины, многие искренне огорчаются.

Напомню, что Анжелика Терлюга и Станислав Горуна завоевали медали Олимпийских игр 2020 в Токио (прошли из-за пандемии в 2021 году) – серебро и бронзу соответственно. Поколению наших медальных первопроходцев повезло: каратэ впервые включили в олимпийскую программу, пока, к сожалению, только на один раз. Десять лет спустя Украина едет на чемпионат мира в своем праве и в расчете на медали. Пока в нашем активе нет золота чемпионатов мира по каратэ: разумеется, мы говорим об олимпийском виде спорта, признанном Международным Олимпийским Комитетом, а не о многочисленных стилевых турнирах по различным версиям каратэ, где участвуют спортсмены от 6 до 60 лет.

И наша мечта о чемпионстве сегодня не утопия, а претензия.

И опять вспомним Дюма: в 2013 году на чемпионате Европы в Будапеште Анита Серегина завоевала первую для украинского каратэ золотую медаль крупнейшего международного турнира (среди взрослых). Было бы прекрасно и символично, если своего первого чемпиона (чемпионку) мира Украина получит снова в Будапеште – десять лет спустя.

И такой общий момент с парижским чемпионатом мира 2012 года: сборная Украины снова едет на соревнования автобусом – теперь из-за войны. Ничего, до Будапешта недалеко, не успеют устать.

Игорь Левенштейн