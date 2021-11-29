Артем Пустовой набрал 18 очков / фото ФБУ
Сборная Украины по баскетболу 29 ноября провела второй матч в квалификации чемпионата мира-2023.
Украинцы в киевском "Дворце спорта" принимали команду Северной Македонии.
Сборная Украины одержала победу со счетом 78:61, оформив камбэк после перерыва.
Украина - Северная Македония - 78:61 (14:17, 16:17, 19:13, 29:14)
Читайте такжеОтбор на ЧМ-2023: сборная Украины по баскетболу в драматичном матче уступила Грузии
Самым результативным в составе украинской сборной стал Артем Пустовой, который набрал 18 очков.
Напомним, в стартовом матче квалификации Украина уступила сборной Грузии (83:88). Северная Македония проиграла Испании.
Отбор на чемпионат мира по баскетболу: что нужно знать
- На первом групповом этапе команды сыграют в два круга - домашние и гостевые матчи. Турнир пройдет в три окна: 20-30 ноября 2021, 21 февраля - 1 марта 2022 и 27 июня - 5 июля 2022.
- Во второй групповой этап квалификации выходят по три лучшие команды из группы. Далее они сформируют четыре группы по шесть команд. На чемпионат мира выйдут по три лучшие команды из каждой группы.
- Список участников ЧМ от Европы станет известен в феврале 2023-го.
- Финальная часть ЧМ-2023 состоится в Японии, Индонезии и на Филиппинах с 25 августа по 10 сентября 2023 года.