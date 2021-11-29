Сборная Украины по баскетболу одержала первую победу в отборе на чемпионат мира

Украинские баскетболисты обыграли команду Северной Македонии.

Сборная Украины по баскетболу 29 ноября провела второй матч в квалификации чемпионата мира-2023. Украинцы в киевском "Дворце спорта" принимали команду Северной Македонии. Сборная Украины одержала победу со счетом 78:61, оформив камбэк после перерыва. Украина - Северная Македония - 78:61 (14:17, 16:17, 19:13, 29:14) Читайте такжеОтбор на ЧМ-2023: сборная Украины по баскетболу в драматичном матче уступила Грузии Самым результативным в составе украинской сборной стал Артем Пустовой, который набрал 18 очков. Напомним, в стартовом матче квалификации Украина уступила сборной Грузии (83:88). Северная Македония проиграла Испании. Отбор на чемпионат мира по баскетболу: что нужно знать На первом групповом этапе команды сыграют в два круга - домашние и гостевые матчи. Турнир пройдет в три окна: 20-30 ноября 2021, 21 февраля - 1 марта 2022 и 27 июня - 5 июля 2022.

Во второй групповой этап квалификации выходят по три лучшие команды из группы. Далее они сформируют четыре группы по шесть команд. На чемпионат мира выйдут по три лучшие команды из каждой группы.

Список участников ЧМ от Европы станет известен в феврале 2023-го.

Финальная часть ЧМ-2023 состоится в Японии, Индонезии и на Филиппинах с 25 августа по 10 сентября 2023 года. Автор: Антон Дударь

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