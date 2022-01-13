В первом туре группового этапа чемпионата Европы по гандболу среди мужчин сборная Украины потерпела поражение.
Сербская команда одолела украинцев со счетом 31:23. Матч прошел в венгерском городе Сегед.
Сербия - Украина - 31:23
Украина: Комок, Вьюнник, Терехов, Касай (3), Артеменко (2), Ильченко (2), Бурзак (1), Тютюнник (2), Кравченко (2), Глушак, Близнюк (1), Тильте (1), Миноцкий, Залевский, Горига (6), Турченко (2), Буйненко, Донцов (1)
15 января украинская сборная сыграет поединок против Франции, которая является действующим олимпийским чемпионом.
Евро-2022 по гандболу: что надо знать
- 15-й чемпионат Европы по гандболу проходит с 13 по 30 января в Словакии и Венгрии.
- 24 сборные участвуют в соревнованиях. Они поделены на 6 квартетов. В следующий раунд выйдут по две лучшие команды из каждой группы.
- Украина попала в группу С, где кроме сербов есть также хорваты и французы.
- Титул чемпионов Европы защищает Испания.