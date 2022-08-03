Украинская команда не будет участвовать в юниорском чемпионате мира, ведь там выступят представители РФ и Беларуси.

Сборная Украины по тайскому боксу (Муэй-Тай) отказалась от участия в юношеском чемпионате мира, который пройдет с 9 по 21 августа в столице Малайзии Куала-Лумпуре.

Об этом сообщает официальный сайт Министерства по делам молодежи и спорта Украины.

Решение связано с тем, что несмотря на полномасштабное вторжение РФ в Украину при поддержке Беларуси, к чемпионату мира допустили российских и беларуских спортсменов.

Единственное ограничение состоит в том, что они будут выступать в нейтральном статусе, то есть без флага и другой государственной символики.

"Украинская федерация таиландского бокса Муэй-Тай с первых дней начала полномасштабной агрессии требует полной изоляции россиян и белорусов от мирового спорта и лишения их спортсменов права участвовать в международных соревнованиях.

Из-за такой позиции международной федерации сборная Украины по таиландскому боксу Муэй Тай отказывается участвовать в чемпионате мира", - говорится в заявлении.

Украинская федерация тайского бокса призывала отстранить российских и беларуских спортсменов от участия в международных спортивных мероприятиях, однако спортсменов все же допустили к турниру под флагом Международной ассоциации тайского бокса.

Добавим, что изначально российские спортсмены появились в заявке на турнир под аббревиатурой RMF (Russian Muay-Thai Federation), после чего исчезли из списка, а затем вернулись, но уже под эгидой международной ассоциации.

Напомним, война в Украине началась рано утром 24 февраля, когда РФ приступила к масштабному вторжению. Украинское сопротивление российской агрессии продолжается уже 161-й день.

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