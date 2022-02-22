На киевском этапе Гран-при российских гимнасток не будет.

Сборная России по художественной гимнастике не выступит на этапе Гран-При в Киеве.

Соответствующее заявление сделала президентка Российской Федерации художественной гимнастики Ирина Винер-Усманова. По словам чиновницы, сборная России не приедет в столицу Украины из-за "сложившейся ситуации".

"В связи со сложившейся ситуацией между Россией и Украиной, конечно, по состоянию на сегодня сборная России в Киев не поедет", - сказала Винер-Усманова для "Спорт-Экспресс".

Этап Гран-при по художественной гимнастике в Киеве запланирован на 14-15 марта.

Путин признал "ЛДНР"

Вечером, 21 февраля, российский президент Владимир Путин заявил о признании Россией марионеток Кремля, террористических организаций "ЛДНР". После чего с Пушилиным и Пасечником были подписаны соответствующие "документы".

Сразу после заявления Путина следовала волна возмущений со стороны западных стран. США и Британия пообещали жесткие санкции против причастных к признанию боевиков лиц.

В тот же день Путин приказал ввести часть регулярных войск на территорию оккупированных Донецкой и Луганской областей. Российских военных с техникой видели очевидцы и журналисты.

Президент Украины Владимир Зеленский, реагируя на решение Путина, подчеркнул, что речь идет о нарушении целостности Украины и фактическим выходом из "Минска".

Международное сообщество не признает легитимность режимов "ЛДНР" и осуждает действия России

Тем временем в ОРДЛО продолжается принудительная мобилизация гражданского населения. По словам очевидцев, кое-где оккупанты задерживают даже несовершеннолетних. Кроме того, тысячи жителей оккупированного регионов были переброшены террористами в рамках якобы "эвакуации" в приграничные российские области.

Продолжается и эскалация на передовой. За последние сутки в зоне ООС было ранены 12 бойцов, шестеро получили боевые травмы; двое военных, к сожалению, погибли.