Украинка Ангелина Калинина выиграла дебютный трофей на уровне WTA.

В субботу, 17 декабря, во французском Лиможе состоялся финал теннисного турнира WTA 125 среди женщин.

Победительницей турнира стала первая ракетка Украины Ангелина Калинина.

В финале украинка в трех сетах обыграла представительницу Дании Клару Таусон.

Видео дня

WTA 125. Лимож (Франция). Финал

Ангелина Калинина (Украина) - Клара Таусон (Дания) - 6:3, 5:7, 6:4

Финальный матч длился 2 часа 18 минут. Калинина во время матча четырежды подала навылет, допустила две двойные ошибки и реализовала четыре из девяти брейкпоинтов.

Ангелина Калинина прокомментировала свою победу на турнире во французском Лиможе.

"Для меня очень важно было сегодня победить – для моей страны и для моей семьи. Я очень горжусь, тем, что я украинка", - заявила Калинина на церемонии награждения.

Стоит отметить, что это первый титул Ангелины Калининой в 2022 году и первый в карьере на уровне WTA. Ранее Ангелина лишь однажды добиралась до финала соревнования подобного уровня - в июле 2021 года она проиграла в финале Будапешта Юлии Путинцевой из Казахстана.

Благодаря победе в Лиможе, Калинина следующую неделю начнет в топ-40 мирового рейтинга.

Добавим, что новый сезон Ангелина Калинина планирует начать на соревнованиях WTA 500 в Аделаиде, где ей предстоит стартовать в квалификации, далее сыграет на турнире WTA 250 в Хобарте, после чего выступит на Открытом чемпионате Австралии.

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