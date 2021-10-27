Министр Вадим Гутцайт заявил, что реакция министерства "будет жесткой".

Руководители Национального антидопингового центра Украины покинули свои должности после того, как Всемирное антидопинговое агентство (WADA) обвинило НАДЦУ в организации тестирования спортсменов на допинг по предварительному уведомлению.

Об этом сообщается в заявлении главы Министерства молодежи и спорта Вадима Гутцайта.

"Национальный антидопинговый центр Украины (НАДЦ) нарушил международный стандарт тестирования. Поэтому уже сегодня директор НАДЦ Иван Курлищук и его заместитель Ярослав Кручек подали в отставку", - сообщил Гутцайт.

Он также подчеркнул, что министерство будет жестко реагировать на нарушения антидопинговых правил:

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"Министерство заявляет, что мы занимаем четкую позицию в борьбе с допингом и никому не позволим нарушать антидопинговые правила. Реакция на нарушения будет мгновенной и жесткой".

Украину обвинили в нарушении антидопинговых правил: подробности

Всемирное антидопинговое агентство провело расследование под названием "Операция Геркулес", которое стартовало еще в 2019 году.

В ходе изучения материалов дела было выявлено, что НАДЦУ с 2012 года мог заранее уведомлять спортсменов о сборе допинг-проб, что является нарушением антидопинговых правил.

По итогам расследования WADA вынесет вердикт в отношении Украины.

Бывший президент Федерации легкой атлетики Украины Игорь Гоцул считает, что Украине может грозить отстранение спортсменов от международных соревнований.

Автор: Антон Дударь