Руководители Национального антидопингового центра Украины покинули свои должности после того, как Всемирное антидопинговое агентство (WADA) обвинило НАДЦУ в организации тестирования спортсменов на допинг по предварительному уведомлению.
Об этом сообщается в заявлении главы Министерства молодежи и спорта Вадима Гутцайта.
"Национальный антидопинговый центр Украины (НАДЦ) нарушил международный стандарт тестирования. Поэтому уже сегодня директор НАДЦ Иван Курлищук и его заместитель Ярослав Кручек подали в отставку", - сообщил Гутцайт.
Он также подчеркнул, что министерство будет жестко реагировать на нарушения антидопинговых правил:
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"Министерство заявляет, что мы занимаем четкую позицию в борьбе с допингом и никому не позволим нарушать антидопинговые правила. Реакция на нарушения будет мгновенной и жесткой".
Украину обвинили в нарушении антидопинговых правил: подробности
- Всемирное антидопинговое агентство провело расследование под названием "Операция Геркулес", которое стартовало еще в 2019 году.
- В ходе изучения материалов дела было выявлено, что НАДЦУ с 2012 года мог заранее уведомлять спортсменов о сборе допинг-проб, что является нарушением антидопинговых правил.
- По итогам расследования WADA вынесет вердикт в отношении Украины.
- Бывший президент Федерации легкой атлетики Украины Игорь Гоцул считает, что Украине может грозить отстранение спортсменов от международных соревнований.