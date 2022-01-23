Даниил Дубов принципиально отказался надеть маску.

25-летний россиянин Даниил Дубов на турнире по шахматам в нидерландском городе Вейк-ан-Зее потерпел поражение из-за необычной причины.

Дело в том, что Дубов принципиально не захотел надевать маску на поединок против нидерландца Аниша Гири. Вообще шахматисты играют без защитных масок, но организаторы данного международного турнира попросили Дубова в качестве исключения надеть маску, потому что в лагере россиянина был зафиксирован случай заражения коронавирусом.

Об этом сообщает официальный сайт турнира Тatasteelchess.com.

Даниил принципиально отказался надеть маску, ведь играть поединок в ней сложно. Российский гроссмейстер не пришел на встречу с чемпионом Нидерландов и ему присудили техническое поражение.

Заметим, что быстрый тест на ковид показал, что у Дубова нет коронавирусной инфекции. К тому же российский шахматист уже сдал ПЦР-тест и теперь ждет результат, который не успел прийти к игре с Гири.

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