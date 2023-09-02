Хоккеисты клуба ЦСКА приняли участие в позорной акции.

Игроки московского хоккейного клуба ЦСКА вышли на разминку перед поединком КХЛ против "Ак Барса" в форме с буквой "Z", которая является символом полномасштабного вторжения РФ в Украину.

Также на форме команды были замечены элементы эмблемы батальона "Эспаньола", который участвует в войне против Украины.

Соответствующие снимки пресс-служба ЦСКА опубликовала в официальном Телеграм-канале клуба, сообщив, что на разминку команда вышла "в специальной форме".

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"Форма посвящена доблестным бойцам из военной организации "Эспаньола", которые самоотверженно защищают нашу Родину на самых горячих участках фронта, не жалея своего здоровья и рискуя своими жизнями.

"Эспаньола" - уникальное формирование, в рядах которого сражаются спортивные фанаты со всей России", - говорится в заявлении.

Сообщается, что символическое вбрасывание шайбы перед стартом игры сделал командир батальона "Эспаньола" с позывным "Испанец". Кроме того, перед началом поединка на арене раздавались слова поддержки боевикам, а на матче присутствовали родственники ликвидированных оккупантов.

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