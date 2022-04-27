Джоэль Боломбой покинул московский ЦСКА сразу после начала войны.

Игрок баскетбольного клуба ЦСКА и сборной России Джоэль Боломбой отказывается возвращаться в расположение российского клуба из-за войны, которую РФ развязала в Украине.

Московский клуб пригрозил известному баскетболисту финансовыми санкциями, в том случае, если он не вернется в расположение команды до 1 мая 2022 года. В своем Инстаграме Боломбой выложил фотографию письма, которое руководство ЦСКА отправило игроку.

Несмотря на угрозы со стороны ЦСКА, Боломбой заявил, что не намерен возвращаться в московский клуб.

"Отвалите! Я же сказал вам, что не вернусь. Вы пытаетесь заставить игроков делать то, что вам нужно, путем наказаний и давления. Когда ситуация между Россией и Украиной обострились, вы сказали мне и всей команде, что все понимаете, и что мы можем уехать", - написал Боломбой.

Стоит отметить, что Джоэль Боломбой является уроженцем Донецка и имел украинское гражданство. Он даже вызывался в сборную Украины в 2014 году, но не был заигран.

Осенью 2018 года баскетболист получил российское гражданство. Мать баскетболиста - русская, а отец - уроженец Республики Конго.

В Евролиге Боломбой набирал в среднем 5,9 очка и делал 4,1 подбора. В сборной России он выступал лишь в матчах отборочных турниров, так и не приняв участия в крупных турнирах. До ЦСКА Боломбой играл в американских клубах "Юта" и "Милуоки".

Вас также могут заинтересовать новости: