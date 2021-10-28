Дина Аверина осталась недовольна серебряной медалью.

Российская гимнастка Дина Аверина выругалась в эфире телетрансляции после того, как узнала свои оценки на чемпионате мира в Японии.

Это произошло после объявления оценок за выступление в упражнениях с лентой. За свое выступление Аверина получила 23,900 балла, уступив в борьбе за золотую медаль Алине Горносько из Беларуси 0,050 балла.

Россиянка осталась явно разочарована оценками. Сперва она общалась с тренером, а затем, выходя из кадра, сняла маску и произнесла слово "С*ка".

Российская сторона подала протест, однако он был отклонен, и Аверина осталась с серебряной медалью.

Отметим, что ранее Аверина выиграла золотые медали ЧМ-2021 в четырех других дисциплинах (упражнениях с обручем, с мячом и с булавами).

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Дина Аверина: скандал из-за оценок на Олимпиаде

На Олимпийских играх в Токио российские гимнастки впервые с 1996 года остались без золотой медали ОИ в личном многоборье. Дина Аверина, которая считалась фавориткой соревнований, уступила израильтянке Линой Ашрам.

Этот результат возмутил россиян, и они начали оскорблять судей.

Больше всех досталось украинской судье Наталье Ереминой. В России ей "желали смерти".

Автор: Антон Дударь