Непобедимый харьковский "Олимп" Александра Ярославского завоевал сегодня 45-й титул в своей истории.

На харьковском стадионе «Динамо» завершился финальный тур чемпионата Украины по регби-7. В нем принимали участие семь команд, которые на первом этапе были распределены на две группы.

В первой группе, как и ожидалось, не было равных хозяевам поля - регбистам харьковского «Олимпа». Следует отметить, что подопечные Валерия Кочанова и Вадима Колышкина победители двух предыдущих туров чемпионата страны и для того, чтобы в очередной раз завоевать комплект золотых медалей, им надо было как минимум занять здесь второе место, то есть выйти в финал.

Это прекрасно знали и их главные конкуренты в борьбе за первое место регбисты хмельницкого клуба «Evolution-7s». Так вот, чтобы не пустить «Олимп» в финал, гости не очень напрягались в другой группе, заняв там второе место. В результате они вышли в полуфинале как раз на «Олимп». Однако все эти маневры харьковчане оставили без внимания и не оставили команде из Хмельницкого в 1/2 финала никаких шансов, обыграв их со счетом 22:12. А еще одним финалистом стал одесский «Кредо-63».

Уже в ранге чемпиона страны «Олимп» победил одесситов 19:0 и получил заслуженные золотые медали. Кроме того, капитан харьковчан Олег Косарев стал лучшим бомбардиром тура, а его партнер по команде Александр Маршуба получил приз как лучший игрок тура.

Чемпионский состав харьковского клуба: Олег Косарев (капитан команды), Александр Ломакин, Вячеслав Пономаренко, Сергей Гарькавый, Сергей Куценко, Владимир Войтов, Максим Ковалевский, Сергей Черняченко, Андрей Царевский, Алексей Новиков, Александр Маршуба, Евгений Давыдов, Ярослав Давыдов.

Главный тренер - Валерий Кочанов

Тренер - Вадим Колышкин

"С каждым годом выигрывать новые титулы становится все труднее и труднее. Соперники ведь тоже на месте не стоят и хотят не только составить нам достойную конкуренцию, но и выиграть. Поэтому я рад за ребят, что они смогли снова подтвердить звание сильнейших в Украине по регби-7", - сказал Валерий Кочанов, главный тренер РК «Олимп».

"Большое спасибо всем нашим болельщикам, которые сегодня пришли поддержать нас на стадион «Динамо». Мы чувствовали их поддержку и не могли сыграть плохо. Отдельная благодарность нашему президенту клуба - Александру Владиленовичу Ярославскому, который нас поддерживает во всем и накануне тура пожелал нам успехов. Рад, что мы его не подвели", - прокомментировал завоевание титула Олег Косарев, капитан РК «Олимп».

"У меня сложилось такое впечатление, что для наших главных соперников из Одессы и Хмельницкого очень важно добиться победы не столько в турнире, как в отдельно взятой игре с нами. Поэтому они настраиваются на игру с «Олимпом» на любой стадии турнира, как на финал. Тем не менее, мы снова добились побед во всех матчах и не собираемся уступать место никому на Олимпе", - отметил Сергей Гарькавый, игрок РК «Олимп».

Следует отметить, что при поддержке бессменного президента Александра Ярославского харьковский "Олимп" стал самым титулованным украинским регбийным клубом, собрал огромную коллекцию наивысших спортивных наград (45 титулов по регби-7 и регби-15) и добился стабильных выдающихся результатов. Спортсмены харьковского клуба Ярославского — кадровая основа национальной сборной Украины по регби, которую возглавляет тренер РК "Олимп" - Валерий Кочанов.

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Перевод: Иван Бойко