Во втором тайме был зафиксирован счет 60:0.

Сборная Украины разгромила сборную России в отборочном матче чемпионата Европы по регбилиг (регби-13). Матч прошел в Белграде, который принимает квалификационный турнир.

Об этом сообщил официальный сайт Спортивного комитета Украины.

Матч завершился со счетом 96:18 в пользу украинской сборной.

После первого тайма счет был 36:18, а после перерыва украинцы уничтожили соперника - 60:0.

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Отметим, что ранее Россия проиграла Сербии со счетом 10:66, а в решающем поединке за право повыситься в классе из Дивизиона В в Дивизион А 9 октября сыграют Украина и Сербия. Украинцы пока возглавляют таблицу, так как обыграли Россию более крупно.

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Автор: Антон Дударь