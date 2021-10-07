Сборная Украины разгромила сборную России в отборочном матче чемпионата Европы по регбилиг (регби-13). Матч прошел в Белграде, который принимает квалификационный турнир.
Об этом сообщил официальный сайт Спортивного комитета Украины.
Матч завершился со счетом 96:18 в пользу украинской сборной.
После первого тайма счет был 36:18, а после перерыва украинцы уничтожили соперника - 60:0.
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Отметим, что ранее Россия проиграла Сербии со счетом 10:66, а в решающем поединке за право повыситься в классе из Дивизиона В в Дивизион А 9 октября сыграют Украина и Сербия. Украинцы пока возглавляют таблицу, так как обыграли Россию более крупно.