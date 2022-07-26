Станислав Горуна поделился мнением о спортсменах страны-агрессора.

Титулованный украинский каратист Станислав Горуна высказался по поводу общения с российскими спортсменами.

Олимпийский призер отметил, что россияне следят за его социальными сетями и знают, что и как происходит в Украине с первых месяцев войны, но никак не отреагировали на происходящее и продолжают молчать.

"Они точно все видят меня в Instagram. Особенно в первые месяцы, когда я каждый день в историях Instagram выкладывал видео и фото о войне и писал в постах "что" и "как" происходит. Но от них не было никакой реакции.

Я точно знаю, что они это смотрели и видели, обсуждали между собой, но все отмалчиваются, рабы и слабаки, зависимые от своего правительства, которое платит им зарплаты, то есть покупает их.

Если они от этого зависят и своими действиями показывают это, значит, их купили. Можно быть спортсменом на зарплате, но это не значит, что ты молчишь и засовываешь язык в одно место.

Они не видят, что могут сделать, потому что не на них нападают, потому им окей. Им безразлично на это. Они могут выражать какую-то озабоченность, но я не верю в их искренность", - сказал Горуна в интервью XSport.

Ранее УНИАН сообщал, что каратист Станислав Горуна продал бронзовую медаль Олимпийских игр 2020 года на аукционе. Вырученные средства біли направлены на помощь Нацгвардии, ВСУ, теробороне и переселенцам.

Напомним, война в Украине началась рано утром 24 февраля, когда РФ приступила к полномасштабному вторжению. Украинское сопротивление российской агрессии продолжается уже 153-й день.

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