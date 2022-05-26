Штангист-супертяжеловес Геннадий Красильников стал пособником российских оккупантов.

Участник двух Олимпиад в составе сборной Украины, тяжелоатлет Геннадий Красильников был задержан украинским бойцами за корректировку огня российских оккупантов.

Как сообщает glavred.info, пособника оккупантов украинские защитники задержали в Чугуеве Харьковской области.

Отметим, что Геннадий Красильников является мастером спорта международного класса по тяжелой атлетике. Штангист-супертяжеловес дважды устанавливал национальные рекорды, один из которых до сих пор не побит.

Красильников дважды выступал за сборную Украины на летних Олимпийских играх в супертяжелой категории мужчин, заняв 9 и 4 место в финальном зачете.

В 2014 году Красильников в качестве волонтера принимал активное участие в эвакуации людей из зоны проведения АТО и оказывал гуманитарную помощь.

"Геннадий Красильников - личность в тяжелой атлетике, безусловно, заметная. Одно то, что он участвовал уже в двух Олимпиадах, выгодно отличает его среди других спортсменов. Но уникальность таланта 27-летнего штангиста не только и не столько в этом. Больше удивляет другое. Не обладая выдающимися данными именно для супертяжелой категории, Геннадий борется практически на равных с атлетами, которые весят полутора и более центнеров", - писали о спортсмене издания в 2004 году.

Напомним, война в Украине началась рано утром 24 февраля, когда РФ приступила к масштабному вторжению. Украинское сопротивление российской агрессии продолжается уже почти три месяца.

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