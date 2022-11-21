Победа на Итоговом турнире позволила Джоковичу завершить год в первой пятерке мирового рейтинга.

Сербский теннисист Новак Джокович стал победителем Итогового турнира ATP, который проходил в Турине.

Встреча проходила на центральном корте стадиона "Пала Альпитур" на хардовом покрытии.

В финале Джокович в двух сетах победил норвежца Каспера Рууда, который впервые дошел до решающего матча.

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АТР Finals. Финал

Новак Джокович (Сербия) - Каспер Рууд (Норвегия) - 7:5, 6:3

Продолжительность матча составила 1 час 31 минуту. Новак Джокович выполнил восемь подач навылет, избежал двойных ошибок и реализовал два брейк-пойнта из пяти. На счету Каспера Рууда четыре эйса и ни одного брейка-пойнта.

К слову, Джокович выиграл все 5 матчей на турнире ATP Finals 2022: 3 игры в группе, один полуфинал и финал. А именно обыграл Даниила Медведева, Андрея Рублева и Стефаноса Циципаса. В полуфинале серб одолел Тейлора Фритца.

Отметим, что для Новака это уже 6-й трофей на Итоговом турнире АТР. Ранее он побеждал на этом турнире в 2008 году и с 2012 по 2015 года.

По количеству триумфов на Итоговых турнирах Джокович сравнялся со швейцарцем Роджером Федерером, который в этом году объявил о завершении карьеры.

Победа на Итоговом турнире позволила Новаку завершить год в первой пятерке мирового рейтинга. Финалист Каспер Рууд из Норвегии впервые в карьере завершил год в тройке лучших.

Добавим, что за триумф на Итоговом турнире Новак Джокович заработал рекордную сумму призовых. За пять побед на турнире без поражений Джокович получил 4,74 миллиона долларов и максимальные 1500 рейтинговых очков.

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