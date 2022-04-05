Польша решительно инициирует санкции для страны-агрессора.

Министр спорта и туризма Польши Камиль Бортничук на заседании совета по вопросам образования, молодежи, культуры и спорта призвал исключить Российскую Федерацию из всех международных спортивных федераций.

Его слова приводит Polskie Radio24.

"Несколько недель назад мы имели совместное совещание 37 министров спорта почти всех европейских стран, которое имело целью максимально ограничить возможность участия российских спортсменов в международных соревнованиях. Сегодня я считаю, что нам нужно идти дальше.

Мы выступаем за исключение россиян, до завершения мирного процесса, а следовательно, и компенсации для Украины, из всех спортивных федераций во главе с Международным олимпийским комитетом.

Не секрет, что Российская Федерация в последние годы проводит очень агрессивную дипломатическую политику, которая, по сути, заключается в покупке мест в советах ключевых спортивных федераций. За их кандидатом всегда шел один из мощных спонсоров с российским капиталом. Поэтому исключение российского капитала из мирового спорта должно произойти сейчас.

После того, что произошло в Буче, голос Польши должен быть понятен каждому в Европе. В мировом спорте нет места для преступников", – заявил Бортничук.

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