Василий Павельев погиб во время выполнения боевого задания.

Чемпион Украины среди аматоров стронгмен Василий Павельев погиб, защищая свою страну от российской агрессии.

Павельев был сотрудником патрульной полиции Киева. Во время выполнения боевого задания он попал под вражеский обстрел и был убит. Вместе с ним погиб его коллега Олег Волошин.

Об этом сообщили в пресс-службе патрульной полиции Киева.

"20 июля погибли друзья и коллеги – патрульные Василий Павельев и Олег Волошин. Погибли, выполняя боевое задание, защищая Украину. Улыбающимися, положительными, ответственными, настоящими – такими мы будем всегда их помнить. Порядочные и мужественные мужчины, отважные воины, любившие жизнь и погибшие, чтобы все мы могли жить в свободной Украине. Этой потери мы не забудем и не простим нашим врагам! Спите спокойно, друзья! Спасибо вам за мирное небо!", – говорится в сообщении.

Также свои соболезнования в связи с гибелью Павельева выразила и Федерация стронгменов Украины.

"Василий был светлым, скромным, добрым, откровенным молодым человеком. Который любил и служил Украине и народу. Светлая память тебе, друг! Склоняем головы… спасибо за твой подвиг….

Мы тебя никогда не забудем… флаг Украины на соревнованиях будет подниматься в твою честь… Герои не умирают! Они улетают на небо и продолжают его держать над нами", - говорится в заявлении.

Ранее УНИАН сообщал, что в начале июля в результате артиллерийского обстрела под Бахмутом Донецкой области погиб бывший футболист киевского "Динамо" Сергей Баланчук.

Напомним, война в Украине началась рано утром 24 февраля, когда РФ приступила к масштабному вторжению. Украинское сопротивление российской агрессии продолжается уже 149-й день.

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