Чемпион Украины среди аматоров стронгмен Василий Павельев погиб, защищая свою страну от российской агрессии.
Павельев был сотрудником патрульной полиции Киева. Во время выполнения боевого задания он попал под вражеский обстрел и был убит. Вместе с ним погиб его коллега Олег Волошин.
Об этом сообщили в пресс-службе патрульной полиции Киева.
"20 июля погибли друзья и коллеги – патрульные Василий Павельев и Олег Волошин. Погибли, выполняя боевое задание, защищая Украину. Улыбающимися, положительными, ответственными, настоящими – такими мы будем всегда их помнить. Порядочные и мужественные мужчины, отважные воины, любившие жизнь и погибшие, чтобы все мы могли жить в свободной Украине. Этой потери мы не забудем и не простим нашим врагам! Спите спокойно, друзья! Спасибо вам за мирное небо!", – говорится в сообщении.
Также свои соболезнования в связи с гибелью Павельева выразила и Федерация стронгменов Украины.
"Василий был светлым, скромным, добрым, откровенным молодым человеком. Который любил и служил Украине и народу. Светлая память тебе, друг! Склоняем головы… спасибо за твой подвиг….
Мы тебя никогда не забудем… флаг Украины на соревнованиях будет подниматься в твою честь… Герои не умирают! Они улетают на небо и продолжают его держать над нами", - говорится в заявлении.
Ранее УНИАН сообщал, что в начале июля в результате артиллерийского обстрела под Бахмутом Донецкой области погиб бывший футболист киевского "Динамо" Сергей Баланчук.
Напомним, война в Украине началась рано утром 24 февраля, когда РФ приступила к масштабному вторжению. Украинское сопротивление российской агрессии продолжается уже 149-й день.