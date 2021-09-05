Аркадиуш Вжосек одержал феноменальную победу.

Польский кикбоксер Аркаудиуш Вжосек одержал яркую победу над марокканцем Бадром Хари в рамках турнира Glory 78.

Уже в первом раунде Вжосек дважды побывал в нокдауне и проиграл, а во втором еще раз побывал на настиле. Хари пошел добивать поляка, но Вжосек нанес удар ногой в голову, который стал победным.

Марокканец не сумел продолжить поединок по итогам отсчета рефери.

Хари, на счету которого 107 побед в кикбоксинге, проиграл уже в третьем поединке подряд. Для Вжосека это 13-я победа в карьере.

Видео нокаута

Полное видео боя

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Автор: Антон Дударь