Аркадиуш Вжосек и Бадр Хари / фото twitter.com/GLORY_WS
Польский кикбоксер Аркаудиуш Вжосек одержал яркую победу над марокканцем Бадром Хари в рамках турнира Glory 78.
Уже в первом раунде Вжосек дважды побывал в нокдауне и проиграл, а во втором еще раз побывал на настиле. Хари пошел добивать поляка, но Вжосек нанес удар ногой в голову, который стал победным.
Марокканец не сумел продолжить поединок по итогам отсчета рефери.
Хари, на счету которого 107 побед в кикбоксинге, проиграл уже в третьем поединке подряд. Для Вжосека это 13-я победа в карьере.
Видео нокаута
Полное видео боя