"Донбасс" и еще ряд команд планируют покинуть Украинскую хоккейную лигу.

Шесть украинских клубов приняли решение учредить хоккейную Суперлигу.

Учредителями турнира стали восьмикратный чемпион Украины, обладатель европейского Континентального кубка (2012-2013) "Донбасс" (Донецк), двукратный серебряный призер чемпионатов Украины "Белый Барс" (Белая Церковь), бронзовый призер ЧУ 2017-2018 МКХ "Динамо" (Харьков), а также ХК "Краматорск" (Краматорск), ХК "Мариуполь" (Мариуполь) и МХК "Молодая Гвардия" (Дружковка).

Как стало известно УНИАН, в ближайшее время "Донбасс", "Краматорск", "Мариуполь" и "Белый Барс" планируют выйти из состава участников Украинской хоккейной Суперлиги, в которой выступают на данный момент и провели в этом сезоне от 16 до 18 матчей.

Читайте такжеСборная Украины по хоккею стартовала на международном турнире с россиянами в составе

Данное решение было принято клубами с целью не играть в чемпионате под эгидой Федерации хоккея Украины.

"Молодая Гвардия" и "Динамо" не являются участниками УХЛ в этом сезоне.

Регламент и календарь Суперлиги будут представлены в ближайшее время. Старт турнира намечен ориентировочно на декабрь, но точная дата будет известна позже.

Напомним, ранее президент "Донбасса" Борис Колесников заявил, что руководство донецкого и других клубов не считают ФХУ "законной организацией", назвав ФХУ "шайкой жуликов". На днях "Донбасс" отозвал своих игроков из расположения сборной Украины перед международным турниром. Также сборную покинул один игрок "Краматорска". В ответ ФХУ отстранила семерых хоккеистов от участия в соревнованиях.

Вас также могут заинтересовать новости:

Автор: Антон Дударь