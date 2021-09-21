По данным СМИ, парня убило током во время рыбалки - он задел высоковольтные линии электропередач

В воскресенье, 19 сентября, в результате несчастного случая трагически погиб фехтовальщик - член национальной сборной команды Украины, шпажист ДЮСШ "Армеец" Тимофей Сас (Калитовский).

Об этом на своей странице в Facebook сообщает Национальная федерация фехтования Украины.

"Федерация фехтования Украины выражает глубокие соболезнования родителям и семье Тимофея. Светлая память..." - говорится в сообщении.

Прощание с парнем состоится 21 сентября с 13:30 у входа в спорткомплекс ДЮСШ "Армеец".

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Как сообщают СМИ, парня убило током во время рыбалки. В воскресенье, 19 сентября, около 15:00 медики сообщили в полицию, что 16-летний парень получил электрический разряд, несовместимый с жизнью.

Полицейские установили, что два несовершеннолетних товарища пришли на пешеходный мост у реки Днепр в селе Гнедин, чтобы порыбачить.

16-летний киевлянин закинул телескопическую удочку и рыболовной леской задел высоковольтные линии электропередач. Он получил при этом разряд.

Неравнодушные прохожие вызвали скорую помощь, которая констатировала смерть подростка.

По данному факту открыто уголовное производство по ч. 1 ст. 115 (Умышленное убийство с пометкой несчастный случай) Уголовного кодекса Украины. Полицейские выясняют все обстоятельства произошедшего.

Автор: Денис Прядко