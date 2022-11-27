Украинские команды одержали победы на международном турнире по футзалу в Нидерландах.

Накануне в Нидерландах состоялся 40-й чемпионат мира по футзалу среди полицейских и пожарных "World Peace Indoor Soccer Tournament 2022". Участие в турнире принимали две украинских команды "IPA Avangard Safety Украина" (в категории 35+) и "IPA Rivne Fire Brigade Ukraine" (в общей мужской категории).

Перед одной из игр представители украинской делегации обратили внимание на то, что в зале присутствует символика России, развязавшей полномасштабную войну в Украине. Украинцы указали на то, что символика страны-агрессоры недопустима и под давлением наших соотечественников организаторы соревнований сорвали флаг РФ.

Болельщики на трибунах спорткомплекса в Эйбергене поддержали действия технического персонала и под крики "Слава Украине!" и "Путин - х***о!" российский флаг вынесли из зала.

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Отметим, что обе украинских команды стали триумфаторами соревнований.

Трофей "World Peace Indoor Soccer Tournament 2022" в категории 35+ забрала команда "IPA Avangard Safety Украина", победившая в финале польскую команду "State Fire Service Poland".

"Эта победа для Украины, для ВСУ!", - написал на своей странице в Фейсбуке патрульный полицейский Тарас Прислупський, играющий за команду "IPA Avangard Safety Украина".

В мужской общей категории победила украинская команда "IPA Rivne Fire Brigade Ukraine", обыгравшая в финале "State Fire Service Poland" со счетом 3:0.

Таким образом, Украина впервые за сорок розыгрышей кубка везет сразу два чемпионских трофея.

Добавим, что победа на этом турнире позволяет квалифицироваться на следующие соревнования, которые состоятся в Испании весной.

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