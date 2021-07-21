Чемпионом Национальной баскетбольной ассоциации в сезоне 2020-2021 стала команда "Милуоки Бакс".
В финальной серии "Милуоки" удалось обыграть "Финикс Санз" в шести матчах - 4:2.
Заключительный поединок состоялся в ночь с 20 на 21 июля и завершился победой "Милуоки" со счетом 105:98. Почти половину очков "Бакс" (50) в этом матче набрал Яннис Адетокумбо.
Греческий форвард был признан самым ценным игроком финальной серии.
Видео решающих минут шестого матча
Церемония награждения "Милуоки"
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Чемпионство "Милуоки Бакс": цифры и факты
- "Милуоки" выиграли свой второй титул в истории и первый за 50 лет. В предыдущий раз "Бакс" брали титул еще в 1971 году.
Лидер "Милуоки" Яннис Адетокумбо стал седьмым баскетболистом в истории финальных серий НБА, которому удалось набрать 50 или более очков в одном матче.
За последние три сезона Адетокумбо получил два титула MVP сезона и титул MVP финала.
Защитник "Финикса" Крис Пол стал первым баскетболистом в истории, проигравшим 4 серии плей-офф после того, как его команда лидировала со счетом 2:0.
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