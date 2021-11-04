Новак Джокович превзошел достижение легендарного Федерера.

Сербскому теннисисту Новаку Джоковичу покорилось невероятное достижение.

Во вторник, 2 ноября, именитый серб на Мастерсе в Париже в 1/16 финала переиграл Мартона Фучовича и этот триумф стал рекордным для первой ракетки мира, сообщает atptour.com.

Новак Джокович победил в 418 матчах в одиночном разряде в статусе первой ракетки мира, что является лучшим показателем за всю историю тенниса.

Читайте такжеПадение Свитолиной, рекорд Костюк: как изменились позиции украинских теннисисток в новом рейтинге WTAПобеды в статусе первой ракетки мира в АТР в одиночном разряде: Новак Джокович – 418, Роджер Федерер – 417, Джимми Коннорс – 390, Иван Лендл – 366, Пит Сампрас – 422, Рафаэль Надаль – 250.

Отметим, что Джокович вышел в четвертьфинал Мастерса в Париже на отказе мужа украинской теннисистки Свитолиной Гаэля Монфиса. В 1/4 серб сыграет против Тэйлора Фритца.

Новак Джокович: достижения в карьере

Джокович является рекордсменом по количеству недель на первой строчке рейтинга ATP.

Серб выиграл 20 турниров Большого шлема в одиночном разряде, а также является двукратным обладателем "карьерного" Большого шлема в одиночном разряде.

Джокович - первый игрок в истории Открытой эры и Мирового тура ATP, выигравший в одиночном разряде не только все четыре турнира Большого шлема, но и все девять турниров серии АТР Мастерс 1000 и Финал Мирового тура ATP.

Пятикратный победитель Финала Мирового тура ATP и 36 раз побеждал на турнирах серии АТР Мастерс 1000 в одиночном разряде.

Обладатель Кубка Дэвиса 2010 года в составе сборной Сербии.

Автор: Владимир Медяник