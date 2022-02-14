Когорта лидеров не изменилась.

На зимних Олимпийских играх в Пекине завершился десятый день соревнований. 14 февраля было разыграно четыре комплекта медалей.

Сборная Норвегии добыла по состоянию на этот момент 9 золотых, 5 серебряных и 7 бронзовых наград. Германия имеет 8 золотых, 5 серебряных и 2 бронзовые медали. В США 7 золотых, 6 серебряных и 3 бронзовые медали.

Сборная Украины наград пока не завоевала.

На этих Олимпийских играх участвует 91 страна. Впервые на Играх представлены Гаити и Саудовская Аравия.

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Будет разыграно 109 комплектов медалей в 15 видах спорта. На этих Играх впервые будут разыгрываться медали в женском слоуп-стайле (фристайл), мужском и женском биг-эйре (сноуборд), смешанной эстафете в шорт-треке и женских одиночных заездах в бобслее.

Украину представят 45 спортсменов в 12 дисциплинах.

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