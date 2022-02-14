Норвегия возглавляет медальный зачет / фото REUTERS

На зимних Олимпийских играх в Пекине завершился десятый день соревнований. 14 февраля было разыграно четыре комплекта медалей.

Сборная Норвегии добыла по состоянию на этот момент 9 золотых, 5 серебряных и 7 бронзовых наград. Германия имеет 8 золотых, 5 серебряных и 2 бронзовые медали. В США 7 золотых, 6 серебряных и 3 бронзовые медали.

Сборная Украины наград пока не завоевала.

фото olympics.com

На этих Олимпийских играх участвует 91 страна. Впервые на Играх представлены Гаити и Саудовская Аравия.

Олимпиада-2022: что нужно знать

  • Будет разыграно 109 комплектов медалей в 15 видах спорта. На этих Играх впервые будут разыгрываться медали в женском слоуп-стайле (фристайл), мужском и женском биг-эйре (сноуборд), смешанной эстафете в шорт-треке и женских одиночных заездах в бобслее.
  • Украину представят 45 спортсменов в 12 дисциплинах.

Украина на зимних Олимпийских играх: главное

  • Всего за годы независимости Украина добыла на зимних Играх 8 медалей: 3 золотые, 1 серебряную и 4 бронзовые.

  • В 2002 и 2010 годах сборная возвращалась с соревнований без наград.
  • На прошлой Олимпиаде у нас была только одна награда - "золото" в лыжной акробатике от Александра Абраменко. 