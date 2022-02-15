Сборная Норвегии уверенно удерживает лидерство в общем зачете.

Завершились соревнования 11-го дня зимних Олимпийских игр-2022 в Пекине.

Во вторник, 15 февраля, было разыграно девять комплектов медалей в семи видах спорта.

Лидером в общем зачете является сборная Норвегии, в активе которой уже 12 золотых, 7 серебряных медалей и 7 бронзовых медалей. Вторую строчку в таблице зимних Олимпийских игр в Пекине занимает Германия, завевавшая 9 золотых, 6 серебряных и 3 бронзовых медали. США замыкает тройку лидеров зачета с 7 золотыми медалями, 6 серебряными 4 бронзовыми.

Сборная Украины по-прежнему продолжает оставаться без медалей на ОИ-2022.

Медальный зачет после 11-го дня, 15 февраля

Олимпиада-2022: главное