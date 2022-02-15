Завершились соревнования 11-го дня зимних Олимпийских игр-2022 в Пекине.
Во вторник, 15 февраля, было разыграно девять комплектов медалей в семи видах спорта.
Лидером в общем зачете является сборная Норвегии, в активе которой уже 12 золотых, 7 серебряных медалей и 7 бронзовых медалей. Вторую строчку в таблице зимних Олимпийских игр в Пекине занимает Германия, завевавшая 9 золотых, 6 серебряных и 3 бронзовых медали. США замыкает тройку лидеров зачета с 7 золотыми медалями, 6 серебряными 4 бронзовыми.
Сборная Украины по-прежнему продолжает оставаться без медалей на ОИ-2022.
Медальный зачет после 11-го дня, 15 февраля
Олимпиада-2022: главное
- Зимние Олимпийские игры в Пекине проходят с 4-го по 20 февраля 2022 года.
- Украину представляют 45 спортсменов в 12 дисциплинах.
- На этих Олимпийских играх участвует 91 страна. Впервые на Играх представлены Гаити и Саудовская Аравия.
- На прошлой Олимпиаде в Пхенчхане у нас была только одна награда - "золото" в лыжной акробатике от Александра Абраменко. В Пекине сборная Украины медалей пока что не завоевала. Всего за годы независимости Украина добыла на зимних Играх восемь медалей: три золотые, одну серебряную и четыре бронзовые.