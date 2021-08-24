Украинская спортсменка на открытии Игр / фото twitter.com/Tokyo2020
24 августа в Токио состоялась церемония открытия Паралимпийских игр.
В сети появилось видео, как сборная Украины прошла по стадиону на церемонии открытия Паралимпиады. Украинцы шли в числе первых.
Флаг Украины на церемонии открытия Игр понесли два спортсмена: пловцы Елизавета Мерешко и Виктор Смирнов.
На Паралимпиаде Украину представят 143 спортсмена. Они выступят в 15 видах. Наибольшее представительство у Украины в плавании (40 спортсменов) и легкой атлетике (32).
Паралимпийские игры в Токио: что нужно знать
- Паралимпиада стартовала 24 августа и пройдет до 5 сентября. Игры пройдут без зрителей.
- Паралимпиада-2020: фото с церемонии открытия Игр.
- На Паралимпийских играх будет разыграно 540 комплектов наград в 22 видах спорта.