Украинскую сборную на Играх представят 143 спортсмена.

24 августа в Токио состоялась церемония открытия Паралимпийских игр.

В сети появилось видео, как сборная Украины прошла по стадиону на церемонии открытия Паралимпиады. Украинцы шли в числе первых.

Флаг Украины на церемонии открытия Игр понесли два спортсмена: пловцы Елизавета Мерешко и Виктор Смирнов.

На Паралимпиаде Украину представят 143 спортсмена. Они выступят в 15 видах. Наибольшее представительство у Украины в плавании (40 спортсменов) и легкой атлетике (32).

Паралимпийские игры в Токио: что нужно знать

Паралимпиада стартовала 24 августа и пройдет до 5 сентября. Игры пройдут без зрителей.

Паралимпиада-2020: фото с церемонии открытия Игр.

На Паралимпийских играх будет разыграно 540 комплектов наград в 22 видах спорта.

Автор: Антон Дударь