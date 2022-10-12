Российские и беларуские теннисисты смогут выступить на Australian Open 2023 года.

Организаторы турнира серии "Большого шлема" Australian Open решили допустить теннисистов из Беларуси и РФ к участию в соревнованиях в 2023 году.

Участие беларуских и российских спортсменов в одном из четырех мэйджоров анонсировал глава Федерации тенниса Австралии Крейг Тайли. При этом, как сообщил Тайли, на представителей РФ будет распространяться ряд ограничений.

"На данный момент российские и беларуские игроки будут иметь право сыграть на Australian Open. Единственным отличием станет невозможность представлять Россию и ее флаг. Гимн России не будет включаться, а еще они будут обязаны выступать в статусе независимых игроков под нейтральным флагом", - приводит слова Тайли Reuters.

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Напомним, после полномасштабного вторжения РФ в Украину только один из турниров серии "Большого шлема" - Wimbledon - запретил российским и беларуским теннисистам выступить на соревнованиях. В ответ Ассоциация теннисистов-профессионалов и Женская теннисная ассоциация наказали Wimbledon лишением рейтинговых очков.

Другие турниры "Большого шлема" - Roland Garros и US Open - допустили теннисистов РФ и Беларуси к соревнованиям под нейтральным флагом. Это вызвало мощную волну возмущения среди мирового сообщества.

Добавим, что Australian Open пройдет в Мельбурне с 16 по 29 января 2023 года. Последний Открытый чемпионат Австралии по теннису выиграл испанец Рафаэль Надаль. В женском разряде победу праздновала Эшли Барти.

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