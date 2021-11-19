Сергей Стаховский переиграл соперника из Словакии.

Именитый теннисист из Украины Сергей Стаховский продолжает свой победный путь на челленджере ATP во Франции.

В четвертьфинальном поединке украинец победил пятого сеяного Норберта Гомбоша из Словакии.

ATP Challenger Tour. По (Франция). 1/4 финала

Сергей Стаховский (Украина) – Норберт Гомбош (Словакия) – 6:4, 1:6, 7:6(5)

Матч длился 2 часа 12 минут.

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Это была 5-я встреча теннисистов и вторая победа для украинца.

В полуфинале Сергей сыграет против Фелисиано Лопеса из Испании или Раду Албота из Молдовы.

Добавим, что призовой фонд этого турнира - 88 520 евро.

В текущем сезоне Стаховский лишь раз играл в полуфинале челленджера. В конце июня украинец проиграл на этой стадии в Порту.

Сергей Стаховский: достижения в карьере

Стаховский стал заниматься теннисом в шесть лет, когда дедушка по материнской линии привел его на корты Республиканского стадиона в Киеве.

Сергей - обладатель четырех титулов АТР в одиночном разряде и трех турниров ATP в парном разряде.

В 2013 году Стаховский обыграл со счетом 3:1 Роджера Федерера на Уимблдоне.

На турнирах серии Большого шлема Стаховский дальше 1/16 финала не проходил.

Финалист одного юниорского турнира Большого шлема в одиночном разряде (Открытый чемпионат США-2004).

Автор: Владимир Медяник