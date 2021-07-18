Словенский гонщик Тадей Погачар из команды "UAE-Team Emirates" стал победителем многодневки "Тур де Франс".
Победителем заключительного 21-го этапа стал бельгиец Воут ван Арт, а Погачар выиграл общий зачет.
Словенец стал победителем "Тур де Франс" во второй раз подряд. Он захватил лидерство на восьмом этапе и не отдавал желтую майку лидера.
Итоговый общий зачет
1. Тадей Погачар (Словения, UAE Team Emirates) - 82:56.36.
2. Йонас Вингегор (Дания, Jumbo-Visma) +5.20.
3. Ричард Карапас (Эквадор, INEOS Grenadiers) +7.03.
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Тур де Франс-2021: главное
- "Тур де Франс-2021" проходил с 26 июня по 18 июля. Он проводился в 108-й раз.
- Всего в рамках многодневки состоялся 21 этап.
- 22-летний Погачар выиграл не только генеральную классификацию, но также стал лучшим в горной и молодежной классификациях.
- Победителем очковой классификации стал британец Марк Кавендиш, бойцовской - француз Франк Боннамур. А командную классификацию по времени выиграла бахрейнская команда "Бахрейн Викториус".
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