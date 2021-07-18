Определился победитель Тур де Франс-2021

Самую престижную велогонку во второй раз подряд выиграл словенец.

Словенский гонщик Тадей Погачар из команды "UAE-Team Emirates" стал победителем многодневки "Тур де Франс". Победителем заключительного 21-го этапа стал бельгиец Воут ван Арт, а Погачар выиграл общий зачет. Словенец стал победителем "Тур де Франс" во второй раз подряд. Он захватил лидерство на восьмом этапе и не отдавал желтую майку лидера. Итоговый общий зачет 1. Тадей Погачар (Словения, UAE Team Emirates) - 82:56.36. 2. Йонас Вингегор (Дания, Jumbo-Visma) +5.20. 3. Ричард Карапас (Эквадор, INEOS Grenadiers) +7.03. Читайте такжеВо Франции арестовали женщину, сбившую велосипедистов на Тур де Франс Тур де Франс-2021: главное "Тур де Франс-2021" проходил с 26 июня по 18 июля. Он проводился в 108-й раз.

Всего в рамках многодневки состоялся 21 этап.

22-летний Погачар выиграл не только генеральную классификацию, но также стал лучшим в горной и молодежной классификациях.

Победителем очковой классификации стал британец Марк Кавендиш, бойцовской - француз Франк Боннамур. А командную классификацию по времени выиграла бахрейнская команда "Бахрейн Викториус". Читайте последние новости Украины и мира на канале УНИАН в Telegram Автор: Антон Дударь

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