Украинские гребцы завоевали пять медалей на чемпионате мира среди юниоров и молодежи.

Сборная Украины впервые в истории стала чемпионом мира среди юниоров и молодежи в соревнованиях байдарок-четверок на дистанции 500 метров.

Об этом сообщает Федерация каноэ Украины.

Единственное "золото" Украине принесла молодежная байдарка-четверка. Победу на дистанции 500 метров в возрастной категории до 23 лет одержали Василий Смилка, Дмитрий Даниленко, Виталий Быстревский и Александр Зайцев.

Первую часть заплыва украинцы прошли с третьим временем, но во второй части дистанции они вырвались в лидеры и победили со временем 1:24.26 минуты. Вторыми до финиша доплыли поляки (1:24.96 минуты), а третьими стали россияне (1:25.28 минуты).

Для Украины это "золото" стало первым истории в байдарки-четверки.

Видео победного для Украины заплыва:

Выступление Украины на чемпионате мира по гребле на байдарках и каноэ среди юниоров и молодежи-2021

В целом украинские гребцы завоевали 5 медалей (1 золотую, 3 серебряные, 1 бронзовую) на чемпионате мира среди юниоров и молодежи, который проходил в португальском городке Монтемор-у-Велью. Это лучший результат на таком уровне соревнований гребцов с 2016 года.

Медали получили:

"Золото": Василий Смилка, Дмитрий Даниленко, Виталий Быстревский и Александр Зайцев (байдарка-четверка, 500 м, U23)

"Серебро": Ксения Романчук Татьяна Смиловенко (каноэ-двойка, 500 м, юниорки), Даниил Платаш (байдарка-одиночка, 200 м, юниоры), Ксения Романчук, Ирина Федорив, Кристина Осипчук и Татьяна Смиловенко (каноэ-четверка, 500 м, юниорки)

"Бронза": Андрей Шкарнега / Валерия Терета (каноэ-двойка, микст, 500 м, U23).

Автор: Олег Давыгора