Итальянское телевидение изменило шедевр да Винчи в сюжете об Олимпийских играх

Итальянскую государственную телекомпанию Rai обвинили в цензуре после использования изображения Витрувианского человека Леонардо да Винчи без гениталий во вступительных титрах для репортажа о зимних Олимпийских играх, пишет The Guardian.

Изображение появляется в начале заставки и превращается в тела фигуристов, лыжников и других спортсменов зимних видов спорта. Однако итальянские журналисты заметили, что изображение изменено. Газета Corriere della Sera отметила, что все остальные атрибуты тела Витрувианского человека были точно воспроизведены, "за исключением одной детали".

На сообщение отреагировали депутаты итальянской оппозиции, призвав министра культуры Алессандро Джули "пролить свет на использование изображения Витрувианского человека Леонардо да Винчи в вступительных титрах Олимпиады, которые транслировал Rai".

Политики хотят знать, был ли телеканал Rai уполномочен воспроизводить 50-летний рисунок художника эпохи Возрождения, который они назвали "абсолютным шедевром". И имели ли они разрешение на изменение изображения, предоставленное хранителями оригинальных работ. Председатель группы оппозиционной Демократической партии в комитете по вопросам культуры парламента Ирен Манзи заявила, что рисунок да Винчи "подделали и цензурировали".

Телеканал Rai назвал обвинения в цензуре очередным "ложным" спором, направленным против общественного вещателя, и отверг это как "фейковую новость". В заявлении телекомпания сообщила, что управление и производство вступительных титров было поручено Олимпийской вещательной службе, а не Rai, "которая ограничилась трансляцией официальных вступительных титров без какой-либо возможности вмешательства или модификации".

Журналисты нашли лицо Мелони на церковной фреске

Напомним, что после реставрации росписи часовни базилики Святого Лаврентия в Риме лицо одного из ангелов стало напоминать премьерку Италии Джорджию Мелони. Хотя раньше ангел выглядел иначе и был похож на обычного херувима.

Настоятель церкви и автор росписи отрицал сходство. А сама Мелони отреагировала иронично, отметив, что точно не похожа на ангела.

