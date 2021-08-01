Рассказываем, за кем из украинцев следить на Олимпиаде.

2 августа на Олимпийских играх в Токио будет разыграно 22 комплекта медалей в девяти видах спорта.

Украинский боксер греко-римского стиля Ленур Темиров в этот день проведет поединок за бронзовую медаль. В вольной борьбе на Олимпиаде стартует Алла Черкасова.

В скоростной стрельбе из пистолета на дистанции 25 метров Павла Коростылева ждет второй этап квалификации, а в квалификации в стрельбе из винтовки на дистанции 50 метров выступят Сергей Кулиш и Олег Царьков.

Много украинцев стартует на Олимпиаде в гребле на байдарках и каноэ: Дмитрий Янчук и Павел Алтухов (каноэ-двойка, 1000 метров), Мария Кичасова-Скорик и Юлия Юрийчук (байдарки-одиночки, 200 метров), а также Людмила Куклиновская и Анастасия Тодорова (байдарка-двойка, 500 метров).

В легкой атлетике Михаил Кохан и Глеб Пискунов выступят в метании молота, Яна Гладийчук и Марина Килипко - в прыжках с шестом, Анна Рыжикова и Виктория Ткачук - в полуфинале бега с барьерами (400 м).

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На Олимпиаде также стартуют велогонщицы: Елена Старикова и Людмила Басова будут бороться в команде на велотреке.

Марта Федина и Анастасия Савчук начнут выступления в артистическом плавании (в дуэте), а Олег Колодий будет бороться за выход в финал в прыжках с трехметрового трамплина.

Учитывая разницу во времени между Токио и Киевом (6 часов), часть соревнований начнется в ночное время для Украины.

Трансляцию Олимпийских игр можно смотреть на телеканале "UA: Перший". Также игры показывают Eurosport 1 и Eurosport 2 - просмотр этих каналов доступен, в том числе на медиасервисе MEGOGO.

Расписание финалов 2 августа

2:30 - Пулевая стрельба. Мужчины, винтовка, 50 м из трех положений (Сергей Кулиш, Олег Царьков). Мужчины, пистолет, 25 м.

3:00 - Легкая атлетика. Мужчины - прыжки в длину. Женщины - 100 м/б.

6:00 - 12:00. Парусный спорт. Медальные гонки в 49er - мужчины и женщины.

7:00 - 9:30. Бадминтон, женские пары.

9:30 - 12:30. Велоспорт, трек. Женский командный спринт (Елена Старикова и Людмила Басова)

9:50 - 12:00. Тяжелая атлетика. Женщины - 87 кг.

11:00 - 13:15. Спортивная гимнастика. Мужчины - опорный прыжок, кольца. Женщины - вольные упражнения.

11:30 - 15:40. Конный спорт. Троеборье, личное и командное первенство.

12:15 - 16:00. Спортивная борьба. Женская борьба - 76 кг. Греко-римская борьба - 60 кг (Ленур Темиров), 130 кг.

13:00 - Легкая атлетика. Мужчины - 3000 м/б. Женщины - 5000 м, диск.

13:50 - 16:00. Тяжелая атлетика. Женщины - более 87 кг.

14:00 - 17:00. Бадминтон. Мужчины.

Украина на Олимпиаде в Токио: главное

На Олимпиаде в Токио Украину представляют 157 спортсменов. Они выступят в 29 видах.

На церемонии открытия Игр флаг Украины несли Елена Костевич и Богдан Никишин.

За золотые медали на Олимпиаде украинские спортсмены получат 125 тысяч долларов, за серебряные - 80, за бронзовые - 55.

Украина завоевала в Токио уже пять бронзовых медалей. Первую медаль Украине принесла дзюдоистка Дарья Белодед. Также бронзовые награды завоевали шпажист Игорь Рейзлин, стрелки Елена Костевич и Олег Омельчук (в дуэте), пловец Михаил Романчук (на дистанции 800 метров) и теннисистка Элина Свитолина.

1 августа Украина завоевала первую серебряную медаль - пловец Михаил Романчук стал вторым на дистанции 1500 метров.

Павел Коростылев и Елена Костевич заняли четвертые места в пулевой стрельбе из пневматического пистолета на дистанции 10 метров. Дзюдоист Яков Хаммо тоже был близок к медали, но уступил в поединке за бронзу.

Автор: Антон Дударь