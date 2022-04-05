28-летний дончанин вошел в ряды Вооруженных сил Украины.

Многие украинские знаменитости, в частности спортсмены, помогают стране во время войны.

Защищать отечество пошел звездный спортивный гимнаст Олег Верняев. 28-летний дончанин вступил в ряды ВСУ и выложил соответствующую фотографию в социальные сети.

Ранее Верняев высмеял 20-летнего российского гимнаста Ивана Куляка, который нацепил на себя позорную букву "Z", а впоследствии и чужую медаль на концерте в "Лужниках".

Напомним, что воевать за Украину также приехал известный теннисист Александр Долгополов. Также певец Макс Барских будет служить в рядах ВСУ.

Олег Верняев: карьера звездного спортивного гимнаста