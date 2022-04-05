Олег Верняев / фото НОК
Многие украинские знаменитости, в частности спортсмены, помогают стране во время войны.
Защищать отечество пошел звездный спортивный гимнаст Олег Верняев. 28-летний дончанин вступил в ряды ВСУ и выложил соответствующую фотографию в социальные сети.
фото instagram.com/verniaiev13/
Ранее Верняев высмеял 20-летнего российского гимнаста Ивана Куляка, который нацепил на себя позорную букву "Z", а впоследствии и чужую медаль на концерте в "Лужниках".
Напомним, что воевать за Украину также приехал известный теннисист Александр Долгополов. Также певец Макс Барских будет служить в рядах ВСУ.
Олег Верняев: карьера звездного спортивного гимнаста
- Верняев является уроженцем Донецка. В 2012 году Олег стал серебряным призером чемпионата Европы. После этого он 6 раз выиграл континентальное первенство.
- Верняев был однажды чемпионом мира в 2014 году.
- Верняев был олимпийским чемпионом в Рио-2016 в спортивной гимнастике (упражнения на брусьях). Игры в Токио-2020 Олег пропустил из-за обнаруженного у него допинга.