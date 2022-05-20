Российскую сборную наказали из-за нарушения одной из россиянок антидопинговых правил.

Международный олимпийский комитет (МОК) лишил олимпийских медалей сборные, у которых был обнаружен допинг у спортсменов.

Изменения касаются двух Олимпиад - Игр-2014 в Сочи и Игр-2020 в Токио.

Таким образом, женскую сборную России по биатлону официально лишили серебряной медали, добытой на домашних для них Олимпийских играх-2014 в Сочи.

Соответствующее решение МОК принял на заседании исполнительного комитета.

МОК выполнил перераспределение наград в женском биатлоне из-за положительной допинг-пробы россиянки Ольги Зайцевой. Как итог, вся эстафетная четверка российской сборной - вместе с Яной Романовой, Екатериной Шумиловой и Ольгой Вилухиной - лишилась серебряных медалей Олимпиады в Сочи.

После аннулирования результатов россиянок серебряными призерками женской эстафеты стали биатлонистки сборной Норвегии, бронзовыми - биатлонистки сборной Чехии.

Симолично, что именно сборная Украины стала триумфатором этой эстафеты. Тогда "сине-желтые" выиграли золотые медали в составе Елены Пидгрушной, Виты Семеренко, Вали Семеренко и Юлии Джимы.

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