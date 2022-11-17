Организация дисквалифицировала страну-агрессорку из своих рядов из-за войны против Украины.

Международный паралимпийский комитет (МПК) приостановил членство Паралимпийских комитетов России и Беларуси из-за военного вторжения РФ в Украину.

Такое решение было принято на внеочередном заседании Генеральной ассамблее организации в Берлине, сообщается на официальном сайте Международного паралимпийского комитета.

За исключение РФ проголосовали 64 делегата, против - 39, воздержались - 16. Приостановку членства Беларуси поддержали 54 делегата, против - 45, воздержались - 18. Чтобы принять решение нужно было 50%+1 голос.

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По мнению комитета, Россия не способна выполнить обязательства в соответствии с уставом Международного паралимпийского комитета.

"В связи с приостановлением членства Россия теряет все права в МПК с учетом права на апелляцию. Только Генеральная ассамблея может отменить приостановку", – говорится в сообщении организации.

Следующее заседание Генассамблеи, как ожидается, состоится в четвертом квартале 2023 года.

Напомним, что ранее Международный олимпийский комитет (МОК) оставил в силе санкции в отношении российских спортсменов. На международных соревнованиях не должно быть российских флагов, цветов и символов, также федерации не должны проводить соревнования в России.

Однако накануне президент МОК Томас Бах сделал резонансное заявление на саммите G20 в Индонезии. Функционер призвал отказаться от практики отстранения российских спортсменов из-за военной агрессии и попросил включить пункт о "спортивной нейтральности" в итоговое заявление после завершения саммита.

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