IIHF оставила в силе решение об отстранении сборных РФ и Беларуси от ЧМ-2023.

В пятницу, 30 сентября, на конгрессе Международной федерации хоккея (IIHF) поднимался вопрос о том, как будет происходить реинтеграция сборных России и Беларуси в будущем.

Было принято решение о том, что в будущем эти сборные могут снова выступать в элитном дивизионе, сообщает пресс-служба организации.

"Я хочу подчеркнуть: мы не говорим о возвращении сборных России и Беларуси прямо сейчас. Мы только утвердили понимание их будущего возвращения и реинтеграции в мировой хоккей.

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Международная федерация хоккея продолжает следить за войной в Украине", – заявил президент IIHF Люк Тардиф.

В то же время, IIHF оставила в силе решение об отстранении сборных России и Беларуси всех возрастов от участия в чемпионатах мира.

Это значит, что ЧМ-2023 по хоккею во всех дивизионах и всех возрастов эти две сборные стран-агрессоров точно пропускают.

Напомним, согласно решению Совета IIHF от 28 февраля 2022 года, Россия и Беларусь не имеют права участвовать в соревнованиях под эгидой организации до последующего сообщения. Предстоящий сезон IIHF 2022/2023 пройдет без участия этих стран.

Из-за полномасштабного вторжения РФ в Украину сборные России и Беларуси уже пропустили все международные соревнования в текущем году.

Ранее УНИАН сообщал, что Международная федерация хоккея решила отозвать у России право на проведение Чемпионата мира по хоккею 2023 года.

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