По словам спортсменки, подготовка к свадьбе проходит впопыхах.

29-летняя украинская каратистка Анжелика Терлюга выходит замуж. Ее избранник - тренер и мастер спорта международного класса по карате Владимир Зарецкий.

Читайте такжеОлимпиада в Токио: украинцы выиграли больше "золота" для других стран, чем для себяДевушка, которую называют самой сексуальной украинской каратисткой, в интервью "Обозревателю" рассказала, что свадьба состоится в конце сентября.

Анжелика поделилась, что платье выбирала в Одессе, за брендами не гналась. "Я готовилась к свадьбе, как обычный человек", - говорит она.

Анжелика Терлюга: что известно о спортсменке

29-летняя Терлюга - заслуженный мастер спорта Украины по карате.

Терлюга - трехкратная чемпионка Европы в личном кумитэ (2017, 2018 и 2019). Также в ее активе серебро и две бронзы ЧЕ и серебро на Европейских играх.

Терлюга первой в истории украинского карате завоевала олимпийскую лицензию.

На Олимпиаде в Токио она выиграла серебряную медаль.

Автор: Ольга Робейко