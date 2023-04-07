Российский боец продолжает угодил в очередной скандал.

Известный боец смешанных единоборств (ММА) Александр Емельяненко в состоянии алкогольного опьянения устроил дебош в здании российского аэропорта.

Как рассказала блогерша Анна Данилова, которая летела с ним тем же самолетом, 41-летний спортсмен справил малую нужду прямо в зале по пути на посадку, за что получил претензии от сотрудников безопасности.

"Это был рейс "Уральских авиалиний". Есть переход, когда вы идете из зала ожидания к автобусу. Я иду по лестнице и слышу, охранник спрашивает: "Мужчина, а что вы там делали? Я только что видел, как вы справили тут нужду". Я сначала даже не поняла, кто это, потому что в боксе не разбираюсь.

Видео дня

Пока ждали сотрудников полиции, все стояли в автобусе с открытыми дверьми и слушали эту разборку. Ему говорит охранник: "Вы там написали, так нельзя. Сейчас вы заплатите штраф". А он отвечает ему: "Иди ты на**й, я тебя сейчас побью" и заходит в автобус", - рассказала девушка.

Свидетельница инцидента отметила, что на место вызвали полицейских, но с рейса Емельяненко не сняли. Более того, вместо штрафа и наказания, сотрудники полиции устроили импровизированную фотосессию с дебоширом.

"Пришли сотрудники полиции, вывели его из автобуса. Началась какая-то милая беседа, они проверили документы и начали с ним фотографироваться, а после фотосессии отпустили.

Я в шоке: боксер нахулиганил, а полиция с ним фоткается. В 19:00 должны были вылететь, но задержали нас. 20 минут стояли в автобусе, мерзли.

Если бы это был обычный человек, думаю, его бы задержали. А когда популярный, можно все", - добавила девушка.

Напомним, что Александр Емельяненко провел в ММА 38 боев, в которых одержал 28 побед (20 из них - нокаутом), один поединок завершил вничью и девять раз проиграл.

В 2015 году спортсмен был осужден на 4,5 года лишения свободы за изнасилование. В октябре 2016 года был условно-досрочно освобожден, после чего продолжил карьеру.

Вас также могут заинтересовать новости: