Виталий Меринов ушел на фронт в первый день полномасштабного вторжения РФ.

В ночь на 31 марта от полученных травм в бою в госпитале скончался мастер спорта по боксу Виталий Меринов. У героя осталась жена и двухлетняя дочь.

Трагическую новость сообщил городской голова Ивано-Франковска Руслан Марцинкив.

"Непоправимая потеря для Ивано-Франковской громады. Ночью от полученных травм в бою в госпитале скончался Виталий Меринов.

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Искренние соболезнования семье и близким. Вечная память Герою", - сообщил Марцинкив на своей странице в Фейсбуке.

32-летний спортсмен ушел на фронт в первый день полномасштабного вторжения РФ. Во время одного из боев он получил осколочное ранение в ногу, но восстановился и вернулся обратно на фронт.

Виталий Меринов был четырехкратным чемпионом мира по кикбоксингу и чемпионом Украины по универсальному бою.

Также Виталий был членом исполнительного комитета Ивано-Франковского городского совета и депутатом мэрии прошлого созыва.

В 2014 году он участвовал в АТО в составе Национальной гвардии Украины.

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