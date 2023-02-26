Ярослав Амосов одержал 27-ю победу в 27 боях.

Чемпион Bellator в полусреднем весе украинец Ярослав Амосов провел успешную защиту своего титула, уверенно победив американца Логана Сторли в их втором бою.

Реванш Амосов - Сторли стал главным событием турнира Bellator 291, который прошел 25 февраля в ирландском городе Дублин.

Ярослав Амосов выиграл бой единогласным решением трех судей: 50:45, 50:45, 50:45.

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Украинец доминировал на протяжении всего боя и уверенно перебил своего оппонента. В третьем раунде американец получил рассечение под правым глазом, но все же смог пройти всю дистанцию.

Обзор боя Амосов - Сторли:

Напомним, это уже вторая победа украинского бойца над Сторли. Их первый бой состоялся в ноябре 2020 года и завершился победой Амосова по очкам раздельным решением судей.

Добавим, что для 27-летнего Амосова это 27-я победа в 27 поединках в смешанных единоборствах. На профессиональном уровне в ММА он выступает с 2012 года. Для Сторли поражение от украинца стало вторым в карьере, также в его активе 14 побед.

Кроме того, Амосов четыре раза становился чемпионом мира, трижды - чемпионом Европы по боевому самбо и выиграл ряд других титулов в этой дисциплине.

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