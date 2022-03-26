Харьковский гроссмейстер Павел Эльянов принципиально не поедет на континентальное первенство.

27 марта в Словении стартует чемпионат Европы по шахматам. Звездный украинский шахматист Павел Эльянов пропустит элитные соревнования.

38-летний харьковчанин требовал отстранить белорусских и российских шахматистов от турнира. Его протест полностью не удовлетворили. Об этом Павел написал в Facebook.

"Хочу заявить, что я снимаюсь с чемпионата Европы из-за военного вторжения России в мою страну. Я уважаю тех российских шахматистов, которые подписали открытое письмо против войны. Но считаю невозможным играть против любого российского или белорусского игрока до конца войны. То есть до нашей победы", - отметил Эльянов.

Заметим, что Международная федерация шахмат (ФИДЕ) отстранила сборные РФ и Беларуси от участия в турнирах под эгидой организации. Но шахматисты из обеих стран смогут выступать под нейтральным флагом.

В составе сборной Украины Эльянов дважды становился победителем Олимпиад - в 2004 и 2010 годах. Павел - серебряный и бронзовый призер командного чемпионата мира, бронзовый призер чемпионата Европы.

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