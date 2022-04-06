Станислав Горуна высказался о войне в Украине.

Знаменитый украинский каратист, бронзовый призер Олимпийских игр-2020 в Токио Станислав Горуна поделился своим мнением о войне в Украине и поддержке мирового сообщества.

"Весь мир объединился против одного общего зла, одного общего врага. Весь цивилизованный мир видит правду и то, что происходит. Они понимают, что это неразумно. Делать это нет смысла. Даже если россии удастся завоевать Украину, что они будут делать с этой территорией? Они разрушают все. Они убивают и уничтожают полностью. После этого земля выжжена. Зачем они нужны после этого? Нет смысла в том, что они делают. Они просто убивают. Они просто насилуют, разрушают и убивают.

Все это понимают, поэтому у нас есть поддержка оружием, медициной, деньгами, волонтерской помощью, всем необходимым. Даже люди не просто поддерживают нас материально или словами, они приходят сюда и борются за нас. Много американцев, европейцев, японцев, со всего мира. Кто может воевать, тот воюет, кто может быть полезен в медицине, тот здесь служит. Все они помогают нам. Это невероятно, учитывая то, что происходит прямо сейчас. Не только наша нация сплочена как никогда, но весь мир с нами и все объединены одной идеей. Удивительно за этим наблюдать", - приводит слова Горуны mymmanews.com.

Напомним, Станислав Горуна выставил на аукцион свою главную награду - бронзовую медаль Олимпиады в Токио. Все вырученные деньги он перечислит на помощь ВСУ.

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