Артем Прима призвал побратимов не жалеть российских оккупантов.

Один из лидеров сборной Украины по биатлону Артем Прима, который после начала войны вступил в ряды ВСУ, обратился к украинским защитникам.

Биатлонист опубликовал эмоциональный пост в своем Инстаграме, в котором призвал побратимов не жалеть российских оккупантов.

"Добрый день, мы из Украины... Хочу обратиться ко всем защитникам Украины, защищающим нашу родную неньку, ВСУ, теробороне. Друзья, братья, не дадим этой мерзости больше издеваться и насиловать наших детей и женщин. Если орки, взятые в плен, проверьте мобильник, они все издевательства снимают на видео.

И не надо их жалеть, насильников и всю мерзость - сразу на кол, чтобы видел русский мир, что мы наших детей не дадим больше истязать. Слава Украине...", - написал Прима.

Отметим, что Артем Прима не единственный спортсмен, который встал на защиту Украины. В составе украинских военных подразделений сражаются с российскими войсками представители самых разных видов спорта: Сергей Стаховский, Василий Ломаченко, Ярослав Амосов, Юрий Вернидуб, Владимир Езерский, Олег Верняев и многие другие.

Напомним, война в Украине началась рано утром 24 февраля, когда РФ приступила к масштабному вторжению. Украинское сопротивление российской агрессии продолжается уже второй месяц.

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