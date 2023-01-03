Джокович надеется, что теннисистов стран-агрессоров допустят ко всем соревнованиям.

Экс-первая ракетка мира в мужском теннисе Новак Джокович отметился скандальным высказыванием о недопуске россиян и беларусов на "Уимблдон".

Знаменитый серб выразил надежду, что теннисистам из РФ и Беларуси разрешат играть на всех турнирах.

Об этом Джокович заявил во время пресс-конференции на турнире в Аделаиде.

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– На днях Даниил Медведев заявил, что надеется сыграть на "Уимблдоне". Хотите ли вы, чтобы каждый игрок мог играть на каждом турнире "Grand Slam"?

– Конечно, конечно, абсолютно. Надеюсь, он и другие российские, беларуские игроки смогут играть повсюду, – сказал Джокович.

Напомним, что в прошлом году организаторы "Уимблдона" не допустили к участию в турнире россиян и беларусов из-за войны, которую РФ развязала в Украине.

Тогда сербский теннисист Новак Джокович осудил решение организаторов турнира отстранить спортсменов стран-агрессоров.

Также позицию "Уимблдона" не поддержали теннисные Ассоциации WTA и ATP, которые приняли решение лишить старейший турнир рейтинговых очков.

В 2023 году "Уимблдон" традиционно начнется 3 июля и продлится до 16 июля.

Ожидается, что теннисисты стран-агрессоров снова будут отстранены от участия в этом турнире. Официального решения пока нет.

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