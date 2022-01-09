Именитый испанский теннисист завоевал 89-й титул в карьере.

В воскресенье, 9 января, на турнире ATP 250 в Мельбурне состоялся финальный поединок.

В матче за титул экс-первая ракетка мира Рафаэль Надаль одержал победу над Максимом Кресси из США.

Мельбурн. Финал

Рафаэль Надаль (Испания) – Максим Кресси (США) – 7:6(6), 6:3

Матч продолжался 1 час 44 минуты. За это время Надаль подал девять эйсов, совершил четыре двойные ошибки и реализовал 2 из 8-ми брейк-поинта. Его соперника восемь раз подал навылет, трижды ошибся при вводе мяча в игру, а также реализовал один брейк-поинт.

Стоит отметить, что этот титул стал 89-м в карьере испанского теннисиста, а также первым на харде с февраля 2020 года.

Читайте такжеВ финале разбил россиянина: муж Свитолиной выиграл престижный теннисный турнирДля испанца это уже 19 сезон подряд с выигранными титулами (начиная с 2004-го). Это абсолютный рекорд у ближайшего преследователя Новака Джоковича на данный момент 16 таких сезонов.

По общему количеству сезонов с титулами Надаль тоже вышел на первое место, обойдя Андре Агасси и Роджера Федерера, у которых по 18.

Вас также могут заинтересовать новости: