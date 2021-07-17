Ангелина Калинина в шаге от того, чтобы завоевать очередной трофей в этом году.

Украинская теннисистка Ангелина Калинина (№95 WTA) пробилась в финал турнира WTA 250 в Будапеште.

В полуфинале 24-летняя украинка одолела вторую сеянную на этих соревнованиях Даниэль Коллинс (№49 WTA). Представительница США не смогла доиграть поединок из-за травмы - она капитулировала во втором сете.

Ангелина Калинина (Украина) - Даниэль Коллинс (США) - 7:6(5), 4:1 (отказ)

Это уже 14-я подряд победа для Ангелины, которая находится в отличном тонусе. В июле она уже выиграла два титула ITF - в Контрексевиле и Монпелье.

В финале Калинину ждет достойная соперница. За трофей украинка поспорит с Юлией Путинцевой, которая представляет Казахстан и является 42-й ракеткой в мировом рейтинге. Для Калининой это будет первый в карьере финал на уровне WTA.

Читайте такжеПоявилось видео и новые фото с помпезной свадьбы Свитолиной и Монфиса

Вас также могут заинтересовать новости:

Читайте последние новости Украины и мира на канале УНИАН в Telegram

Автор: Артем Будрин